Анонс LG V30 состоится 31 августа

9 августа 2017, 12:45

Пресс-служба компании LG начала рассылать журналистам приглашение на мероприятие, посвященное анонсу флагманского LG V30.

Согласно официальным данным, это событие намечено на 31 августа, в так называемый «нулевой день» открытия IFA2017.По слухам, грядущая новинка лишится главной особенности смартфонов серии V – вспомогательного дисплея.Диагональ основного экрана окажется на уровне 6 дюймов; прогнозируется использование OLED-дисплея FullVision. Разрешение – HD+. Кроме того, данный терминал будет обладать поддержкой HDR10 и Google Daydream, а его корпус защищен по стандарту IP68.В качестве аппаратной платформы «под капотом» обещан Snapdragon 835 + 4/6 ГБ и 32/64/128 ГБ встроенной. На тыльной панели окажется двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев.