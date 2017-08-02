Смартфон LG V30 показался на схематическом изображении

2 августа 2017, 9:45

По слухам, для ограниченного количества экспертов стала доступна инструкция не анонсированного на данный момент смартфона LG V30.

На основе сведений из нее, авторитетный @OnLeaks сделал 2D-изображение грядущей новинки.Судя по всему, этот аппарат производителя по своему дизайну весьма напоминает увеличенную версию LG G6.Напомним, что анонс этот терминала производителя состоится 31 августа в Берлине в преддверии IFA2017, а вот уже 15 сентября аппарат начнет продаваться на территории Южной Кореи. Международные же продажи стартуют 28 сентября.Что касается технических особенностей LG V30, "под капотом" здесь Snapdragon 835 + 4/6 ГБ ОЗУ и 32/64/128 ГБ ПЗУ.