Новые детали касательно смартфона LG V30

15 августа 2017, 11:15

Судя по последним данным из Сети, грядущий флагман LG V30 таки лишится ключевой особенности смартфонов данной линейки – вспомогательного дисплея.

Вместо этого, на передней панели будет находиться большой дисплей с новой «плавающей панелью».Кроме того, новый флагман LG будет обладать обновленным интерфейсом UX6.0+, способным обеспечить больше возможностей на OLED-экране Full Vision.Что еще интересно – в ручном режиме камеры появится функция Graphy. Она, в свою очередь, будет предоставлять доступ к разным стилям и настройкам, использующимся профессиональными фотографами.Напомним, что анонс V30 ожидается 31 августа в «нулевой день» выставки IFA2017.