Новые подробности о смартфоне LG V30

3 августа 2017, 12:15

Ресурс Android Authority поделился некоторыми подробностями касательно не представленного на данный момент смартфона LG V30.

Так, судя по всему, грядущая новинка таки лишится главной особенности серии V – вспомогательного дисплея. Вместо этого, «на борту» будет один экран, который займет практически всю переднюю панель, с новой, так называемой «плавающей панелью», обеспечивающей на практике быстрый доступ к шторкам и оповещениям.Кроме того, теперь в точности известно о том, что грядущая новинка будет обладать поддержкой HDR 10 и Google Daydream. Также отмечается возможность первым этому аппарату получить камеру с апертурой f/1.6 и оптикой Crystal Clear Glass Lens с улучшенной прозрачностью. Кроме того, корпус терминала будет защищен от воды и пыли.Анонс терминала состоится 31 августа в Берлине, в рамках IFA2017.