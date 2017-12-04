LG V30 получил поддержку Google Daydream

4 декабря 2017, 9:45

LG Electronics (LG) открывает новые возможности виртуальной реальности для пользователей нового смартфона V30, заручившись поддержкой Google Daydream для создания уникального мобильного VR-контента.

Чтобы осуществить доселе неосуществимое, компания привлекла к участию героя прошлого столетия – капитана Джима Ловелла.

Восьмидесятилетний астронавт Джеймс Артур «Джим» Ловелл не только один из 24 человек, которые совершили путешествие на Луну. Он был первым из трех, кому удалось это дважды, а также единственным, кто так и не высадился на Луну. Во время миссии в 1970 году капитан Дж. Ловелл командовал известным кораблем «Аполлон-13», который вернулся на Землю после серьезной аварии – взрыва кислородного баллона в космосе. Благодаря возможностям смартфона V30 и платформе виртуальной реальности Google Daydream Дж. Ловелл наконец-то смог прогуляться по поверхности Луны.



Смартфон LG V30 поддерживает платформу Daydream и очки виртуальной реальности Google Daydream View для более качественного и захватывающего VR-опыта. Мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon™ 835 и дисплей QHD+ (2880 x 1440) OLED FullVision защищены корпусом, который эффективно рассеивает тепло, а также обеспечивают высокую контрастность цветов и быстрый отклик в современных VR-играх. Усовершенствованный алгоритм и программная оптимизация V30, а также аккумулятор емкостью 3 300 мАч, делают смартфон более эффективным в эксплуатации по сравнению с другими мобильными устройствами. А благодаря технологии Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 батарея LG V30 подзаряжается от нуля до 50% всего за 30 минут.



Кроме того, улучшенный Hi-Fi Quad ЦАП обеспечивает непревзойденное звучание максимально приближенное к реальному. V30 является самым легким смартфоном в категории премиальных устройств и весит всего 158 г. Это ключевая характеристика для пользователей, которые предпочитают длительные VR-сессии.

