LG V30 доступен в новом варианте цветового решения - "МАЛИНОВАЯ РОЗА"

13 февраля 2018, 11:45

Компания LG Electronics (LG) заявила о том, что новая расцветка LG V30 «Малиновая роза» (Raspberry Rose) приятно обновила каталог смартфонов LG.

Представленная в качестве пятого цветового варианта для флагмана LG V30, «Малиновая роза» оказалась настолько востребованной в Южной Корее, что за две недели с момента запуска объем ее реализации составил более 35% всех продаж LG V30.



Такая популярность нового цветового решения способствовала увеличению январского объема продаж LG V30 на более чем 5% по сравнению с декабрем, несмотря на то, что новинка появилась на рынке только 22 января. Все это на фоне низких общих продаж в отрасли в преддверии выпуска новых моделей смартфонов в ближайшие месяцы.



Уникальный оттенок красного цвета задней панели LG V30, недоступный в смартфонах конкурентов, переливается от темно-красного до светло-розового в зависимости от освещения. Особенной популярностью «Малиновая роза» пользуется у женщин, которые ищут способы выделиться. Именно женщины составляют около 70% покупателей LG V30 в новом цветовом исполнении.



Смартфон LG V30 доступен в пяти неординарных цветовых решениях, привлекающих внимание клиентов независимо от возраста и пола, — от страстной «Малиновой розы» до нежной и романтической «Лаванды» (Lavender Violet), а также «Марокканского голубого» (Moroccan Blue), «Дымчатого серебра» (Cloud Silver) и «Черной Авроры» (Aurora Black).



Компания LG планирует использовать популярность «Малиновой розы» в дальнейшем, выбрав ее в качестве цветового варианта для флагмана LG G6, который появится на рынке в феврале этого года. Этот смартфон, оснащенный 5,7-дюймовым дисплеем FullVision с соотношением сторон 18:9, удобно помещается в ладони пользователя.



«LG Electronics намерена продолжить работу по созданию уникальных цветовых решений для смартфонов, таких как привлекающая всеобщее внимание «Малиновая роза», чтобы удовлетворить самые разнообразные вкусы пользователей», — говорит Пак Хи Ук, вице-президент и руководитель отдела планирования продуктов компании LG Electronics Mobile Communications.