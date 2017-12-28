LG начала распространение релиза Android 8.0 Oreo для смартфона V30

28 декабря 2017, 11:15

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что компания LG начала распространение релиза Android 8.0 Oreo для свого флагманского смартфона V30.

На данный пакет доступен для пользователей аппарата на территории Южной Кореи.Напомним, что с ноября LG занималась бета-тестированием Android 8.0 Oreo для LG V30 также на родном для себя рынке.Объем пакета – 1412 МБ. Пакет для загрузки доступен как «по воздуху», так и через LG Bridge.Пользователи LG V30 с других регионов получат обновление уже в начале 2018 года.