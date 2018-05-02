Смартфоны Galaxy S7 и S7 edge начали получать Android 8.0 Oreo

2 мая 2018, 12:45

Южнокорейская Samsung объявила о начале распространения обновления прошивки на базе Android 8.0 Oreo для смартфонов Galaxy S7/S7 edge.

На данный момент релиз уже доступен пользователям в Великобритании.Напомним, что ранее СМИ писали о том, что производитель отложил выход обновления до середины мая.Номера прошивок G930FXXU2ERD5 и G935FXXU2ERD5 соответственно. Загрузка доступна «по воздуху». Кроме стандартных новшеств самой ОС, апдейт приносит обновленную оболочку, обновления безопасности Android за апрель и пр.