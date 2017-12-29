LG "выкатила" бета-версию Android 8.0 Oreo для смартфона G6

29 декабря 2017, 12:15

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что компания LG начала бета-тестирование релиза Android 8.0 для своего флагманского смартфона G6.

На данный момент известно о том, что текущая бета-версия прошивки поддерживает модели LGM-G600L, LGM-G600S, LGM-G600K, LGM-G600LR, LGM-G600SR, LGM-G600KR, LGM-G600LP, LGM-G600SP и LGM-G600KP.Точные сроки выхода финальной версии релиза пока не приводятся.Напомним, что буквально несколько дней назад LG выпустила финальную версию Android 8.0 для своего смартфона V30.