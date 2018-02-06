LG готовит смартфоны G6 и Q6 в новых цветовых решениях корпуса

6 февраля 2018, 13:45

Компания LG Electronics (LG) дополнит цветовую палитру смартфонов LG G6 и LG Q6 оттенками флагманской модели LG V30.

LG G6 и LG Q6 появятся на глобальных рынках в новых марокканском голубом (Moroccan Blue ) и лавандово-фиолетовом (Lavender Violet) цветах. LG G6 также будет доступен в малиново-розовом (Raspberry Rose) корпусе.



LG G6 с 5,7-дюймовым дисплеем FullVision и уникальным для смартфонов соотношением сторон 18:9 разработан специально для удобного использования одной рукой. Помимо космическо-черного (Astro Black), ледяной платины (Ice Platinum), мистического белого (Mystic White), терракотово-золотого (Terra Gold) и морского голубого (Marine Blue), LG G6 появится в марокканском голубом, лавандово-фиолетовом и малиново-розовом цветах. Среди преимуществ смартфона LG Q6 – большой экран, премиальные функции и привлекательная цена. Кроме уже полюбившихся пользователям космическо-черного (Astro Black), ледяной платины

(Ice Platinum), мистического белого (Mystic White), терракотово-золотого (Terra Gold) и морского голубого (Marine Blue) цветов, теперь модель будет доступна в новых цветовых решениях: марокканском голубом и лавандово-фиолетовом.



Новые цвета смартфонов LG G6 и LG Q6 понравятся пользователям, которые ценят индивидуальность и смело заявляют о своих взглядах миру. Изысканный оттенок Moroccan Blue появился благодаря чарующей красоте синих зданий города Шавен в Марокко. Романтический Lavender Violet разработан для привлечения внимания как мужчин, так и женщин, которые ценят качественные и изящные вещи. А на создание насыщенного Raspberry Rose разработчиков вдохновили красные дорожки, которые сопровождают ежегодные церемонии вручения премий, а также празднование Дня всех влюбленных.



«LG сфокусирован на разработке смартфонов, которые сочетают как передовые технологии, так и эмоциональную составляющую, – сказал Парк Хе-Вук, вице-президент и глава подразделения планирования выпуска продукции компании LG Electronics Mobile Communications. – Мы хотим, чтобы пользователи смогли показать миру свою индивидуальность благодаря уникальной цветовой палитре новых смартфонов от LG».



Первыми смартфоны LG G6 и LG Q6 в новых цветовых решениях увидят потребители Южной Кореи в феврале 2018 года. Позже новинки появятся на ключевых глобальных рынках. Дополнительная информация, включая цены и даты выхода смартфонов, будет представлена для каждого локального рынка отдельно.