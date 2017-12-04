Начались продажи флагманского LG Q6+

4 декабря 2017, 12:15

Южнокорейская LG анонсировала начало продаж своего нового флагманского смартфона – Q6+.

Эта модель производителя укомплектована модулем NFC, а, кроме того, обладает поддержкой бесконтактной оплаты Android Pay. Также «на борту» увеличенный объем «оперативки» - 4 ГБ и встроенной пользовательской памяти – 64 ГБ.Данный терминал обладает алюминиевым корпусом.Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек. Плотность пикселей – 442ppi.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» - 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 435.Новинка доступна в черном и синем вариантах расцветки корпуса.