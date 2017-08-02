Начались глобальные продажи LG G6

2 августа 2017, 13:15

LG начинает продажи смартфона LG Q6, разработанного с учетом всех пожеланий и требований миллениалов по всему миру.

LG Q6, оснащенный дисплеем FullVision с уникальным соотношением сторон 18:9. Смартфон LG Q6 появится в розничных сетях Южной Кореи уже на этой неделе. В ближайшее время смартфон также поступит в продажу на ключевых рынках Азии, Европы, Среднего Востока и в странах Южной и Северной Америки.

LG Q6 – первая модель линейки Q series, созданная для пользователей, которые стремятся приобрести инновационное устройство с передовыми технологиями флагманов LG по выгодной цене. LG Q6 объединил премиальные функции титулованного LG G6 – первого смартфона с поддержкой дисплея FullVision. FullVision – это увеличенный экран, а также возможность управлять смартфоном одной рукой, что является важной характеристикой при создании современного мобильного устройства.Одна из ключевых особенностей LG Q6 – 5,5-дюймовый дисплей FHD+ FullVision. Дисплей с соотношением сторон 18:9 – это не просто максимально увеличенная площадь экрана, но и поддержка многозадачности. Экран нового LG Q6 делится на два квадратных окна, которые можно просматривать как при вертикальной, так и при горизонтальной ориентации. Режим Square Camera («Квадратная камера») позволяет объединять два изображения в одно и создавать коллажные обои из различных изображений формата 1:1 для социальных сетей.Еще одна важная характеристика нового смартфона – увеличенная продолжительность срока службы устройства. Металлический корпус LG Q6 сделан из сверхпрочного алюминиевого сплава серии 7000, который обычно используется в аэрокосмической индустрии. А скругленные грани помогают оптимально рассеивать энергию при сильных ударах.LG Q6 разработан согласно военному стандарту MIL-STD 810G и имеет максимальную степень защиты от воздействия окружающей среды –температуры, влаги, песка и пыли. Аккумулятор LG Q6 также прошел экстремальные испытания. Результаты испытаний показали, что его эксплуатационные показатели превышающие принятые международные стандарты. В корпус смартфона интегрирована специальная термальная прокладка для того чтобы более эффективно расходовать тепло. Ключевые элементы LG Q6 расположены на расстоянии друг от друга, что минимизирует их нагрев.«Мы разработали линейку Q series, опираясь на многочисленные исследования и результаты опросов о важных функциях, которые миллениалы хотят получить с приобретением современного смартфона, – сказал Джуно Чо, президент компании LG Electronics Mobile Communications. – LG Q6 – это сочетание ключевых характеристик флагманов компании и привлекательной цены, что приглянется молодым пользователям по всему миру».Цены и точные даты выхода нового LG Q6 будут объявлены дополнительно для каждого локального рынка.