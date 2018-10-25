Google Pay нацелился на лидерство в Украине

25 октября 2018, 11:45

Сервис бесконтактной оплаты Google Pay планирует бороться за лидерство в Украине.

ПриватБанк и Google реализовали возможность добавления банковских карт к сервису бесконтактной оплаты Google Pay напрямую из Privat24. Интеграция Google Pay в самом популярном мобильном банке сделает бесконтактные платежи с помощью смартфонов более доступными 6 миллионам клиентов банка в Украине.



«Свыше 6 миллионов пользователей Privat24 на Android теперь смогут за пару кликов активировать бесконтактные платежи, если смартфон оснащен модулем NFC, – говорит член правления ПриватБанка Сергей Харитич. – Учитывая то, что пользователей Privat24 на Android-устройствах втрое больше, чем на iOS-смартфонах, Украина может стать первой страной мира, где тенденция традиционного доминирование Apple Pay на рынке цифровых кошельков изменится в пользу Google Pay».



Функция прямого подключения карт к Google Pay работает в обновленной версии Privat24 для Android. Чтобы подключить карту к бесконтактным платежам Google Pay, достаточно активировать кнопку подключения к Google Pay в меню платежных карт – как на видео. Пользователям NFC-платежей мобильный банк предложит добавить карты в Google Pay автоматически.





