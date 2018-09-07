ПриватБанк запустил оплату Apple Pay в мобильных приложениях

7 сентября 2018, 13:15

ПриватБанк впервые в Украине запустил услугу оплаты Apple Pay в мобильных приложениях и интернет-магазинах.

Простой, удобный и самый безопасный способ оплаты уже доступен при оплате билетов в мобильном приложении самой популярной сети кинотеатров Multiplex.



«С Apple Pay мы запускаем настоящую онлайн-оплату в один клик, теперь нашим клиентам нет необходимости вводить номера карт, пароли мобильного банка и любую другую персональную информацию, чтобы провести платеж в мобильном приложении, – говорит член правления ПриватБанка Сергей Харитич. – Метод оплаты Apple Pay может быть интегрирован для использования в любом мобильном приложении или интернет-магазине, который соответствует требованиям безопасности и техническим параметрам интеграции сервиса».



Для оплаты покупок в приложении Multiplex достаточно выбрать способ оплаты Apple Pay и подтвердить платеж. Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду.



Кроме безопасности и удобства оплаты, в Украине пользователи Apple Pay получат дополнительные преимущества. Например, при оплате Apple Pay билетов в кино в приложении Multiplex клиенты ПриватБанка получат в подарок бесплатный попкорн.



«Сеть кинотеатров Multiplex всегда работает над улучшением сервиса, мы активно поддерживаем инновационные подходы и не боимся экспериментировать. Наши гости неоднократно обращались с просьбой о внедрении Apple Pay в приложение Multiplex. И вот, благодаря сотрудничеству с ПриватБанком, мы смогли реализовать этот проект. Надеемся, что после запуска конверсия по существующим клиентам увеличится, а приятный бонус в виде попкорна за покупку с Apple Pay привлечет клиентов, которые ранее предпочитали покупать офлайн или на сайте», – комментирует Максим Коркодым, руководитель отдела цифровых коммуникаций сети кинотеатров Multiplex.



Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на сайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом на боковую кнопку и взглядом на iPhone X, поэтому нет необходимости вручную заполнять длинные формы учетной записи или повторно вводить информацию о доставке и платежах. Apple Pay очень легко настроить: кредитную или дебетовую карту Visa или Mastercard ПриватБанка можно добавить через приложение Privat24 или Wallet.



При оплате покупок в приложениях или на сайтах Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac (не старше 2012 года выпуска) с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.