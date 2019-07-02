ПриватБанк открывает Apple Pay для fashion-ритейла Helen Marlen Group

2 июля 2019, 9:45

ПриватБанк и один из лидеров украинского fashion-ритейла Helen Marlen Group запустили прием оплаты с помощью Apple Pay в мобильном iOS-приложения Helen Marlen App и на сайте www.helen-marlen.com.

Благодаря сотрудничеству ПриватБанка и Helen Marlen Group украинцы получат сервис премиум-уровня. Используя приложение Helen Marlen App, теперь можно выбирать товары в удобном интерфейсе, получать уведомления о новых поступлениях и акциях и оплачивать покупки одним прикосновением к экрану смартфона.



Клиенты Helen Marlen Group могут оплачивать покупки через Apple Pay в браузере Safari на iPhone или любом Mac (не старше 2012 года выпуска) с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, или прямо с Apple Watch, а также прикосновением к Touch ID на новых MacBook Pro и MacBook Air.



Apple Pay – удобный, быстрый и конфиденциальный способ оплаты покупок, доступный пользователям на устройствах с операционной системой iOS и macOS. Чтобы покупать с помощью Apple Pay, к нему необходимо привязать кредитную или дебетовую банковскую карту. При этом создавать аккаунт или входить в систему не нужно: оплата происходит в одно касание. Это один из самых быстрых, удобных и безопасных способов осуществления покупок.









