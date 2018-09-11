ПриватБанк интегрировал Apple Pay в мобильное приложение Prom

11 сентября 2018, 10:45

С сентября все пользователи мобильного приложения крупнейшего украинского маркетплейса Prom.ua смогут оплачивать покупки с помощью Apple Pay от ПриватБанка.

Сегодня «Prom Покупки» – первое и единственное мобильное приложение среди маркетплейсов, в которое интегрирована эта система оплаты.



«Вместе с Prom.ua удобная и безопасная оплата интернет-покупок через Apple Pay теперь стала доступной сотням тысяч предпринимателей, которые продают свои товары с помощью маркетплейса, – говорит член правления ПриватБанка Сергей Харитич. – Это важный шаг для поддержки развития малого бизнеса, который получает возможность использовать передовые технологии».



Каждая транзакция авторизуется с уникальным динамическим кодом безопасности, фактические номера карт не используются и не сохраняются на устройстве или на серверах Apple.



Теперь покупателям Prom.ua не нужно держать под рукой банковскую карту – оплатить заказ можно одним касанием. Apple Pay будет доступен автоматически клиентам всех продавцов маркетплейса, у которых подключена онлайн-оплата LiqPay.



«Приложение «Prom Покупки» установлено уже более чем на 2 млн мобильных устройств. Это очень лояльная аудитория: частота покупок на одного пользователя мобильного приложения в 13 раз выше, чем на пользователя из веба, а средняя выручка на пользователя с мобильного приложения выше в несколько раз. Мы рассчитываем, что после внедрения Apple Pay пользоваться приложением будет еще удобнее, а количество платежей возрастет», – говорит Ольга Белоуc, руководитель команды разработки мобильных приложений EVO (Prom.ua, Kabanchik.ua, Zakupki.prom.ua и др.).



Подключение Apple Pay для продавцов маркетплейса – это простой и удобный способ получения платы за свои товары, а также возможность расширить круг покупателей за счет адептов новых технологий. Ежемесячно на маркетплейсе Prom.ua покупатели совершают 1,9 млн заказов.

