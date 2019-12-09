Каждую пятую покупку клиенты ПриватБанка оплачивают смартфонами

9 декабря 2019, 12:45

Каждую пятую безналичную покупку клиенты ПриватБанка оплачивают с помощью смартфонов или других NFC-гаджетов. Об этом сообщил член правления ПриватБанка Андрей Гриценюк.

По данным статистики процессинга банка, если в сети POS-терминалов обычными картами ежедневно клиенты оплачивают 1 млн покупок, то с помощью NFC-устройств – смартфонов или смарт-часов – ежедневно оплачивается 310 тысяч покупок.



Каждая шестая оплата в сети терминалов банка (221 тыс.) осуществляется клиентами также бесконтактно – с помощью бесконтактных банковских карт. В целом каждый день почти половину покупок клиенты ПриватБанка осуществляют бесконтактно.



Напомним, в начале 2018 года ПриватБанк первым в Украине предоставил своим клиентам возможность оплачивать покупки с помощью смартфонов и цифровых кошельков Apple Pay и Google Pay. В сети банка работает более 210 тысяч торговых терминалов, 70% из которых позволяют оплачивать бесконтактно.