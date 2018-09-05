ПриватБанк вернет 10% за покупки по QR-кодам

5 сентября 2018, 14:15

ПриватБанк запустил кешбэк для клиентов, которые оплачивают покупки с помощью мобильного Privat24 и QR-кодов.

В рамках такой акции банк будет возвращать 10% за каждую покупку, оплаченную бесконтактно через QR-код, без ограничений по сумме покупки.

Акция продлится до конца сентября 2018 года. Кешбэк начисляется автоматически на карту клиента, регистрация для участия в акции не нужна. Всего в период акции можно вернуть до 100 грн за покупки через QR-код.



На сегодня более 10 000 предпринимателей – клиентов ПриватБанка – уже принимают безналичные платежи через QR-код. Любая торговая точка может получить плакаты с QR-кодом бесплатно по электронной почте или скопировать из приложения Privat24 после активации этой услуги. Для подключения услуги «Платежи по QR-коду» нужно просто перейти в меню «Приват24 для бизнеса» («Услуги» –> «Прием платежей» –> «Платежи по QR-коду»).



