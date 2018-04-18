Каждый второй коммунальный платеж в ПриватБанке проходит через Интернет

18 апреля 2018, 11:15

В марте клиенты ПриватБанка совершили через Приват24 свыше 10 миллионов коммунальных и других целевых платежей.

По данным банка, общее количество коммунальных и целевых платежей, осуществленных клиентами банка через все каналы, включая кассы банка и терминалы самообслуживания, в марте превысило 24 миллиона.



«Сегодня практически каждый второй клиент банка оплачивает коммунальные услуги без очередей и комиссий онлайн, – говорит руководитель Розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан. – За счет активного внедрения технологии мгновенной оплаты коммуналки с помощью QR-кодов впервые в истории банка количество оплат коммунальных счетов онлайн сравнялось с количеством счетов, оплаченных через кассу или терминалы самообслуживания».



Напомним, в феврале 2017 года ПриватБанк запустил в Украине технологию мгновенной бесконтактной оплаты коммунальных услуг с помощью QR-кодов и мобильного приложения Privat24. Технология «Платежи по QR-коду» является открытой национальной платформой, которая позволяет бесконтактно совершать любые коммунальные платежи в любой точке страны.



