Украинцы стали чаще оплачивать коммуналку смартфонами

20 апреля 2017, 13:45

В марте 2017 года по сравнению с мартом прошлого года количество коммунальных и других платежей жителей Украины, совершенных с помощью смартфона и мобильного банка Приват24, увеличилось втрое.

Как сообщили в ПриватБанке, в целом за первый квартал года количество «чистых» платежей украинцев (без учета пополнений мобильных и переводов между картами) через все сервисы и кассы ПриватБанка выросло на 35% – до рекордных 19,6 млн.



«В марте через ПриватБанк наши клиенты провели почти 20 миллионов коммунальных и других платежей, на сегодня это абсолютный национальный банковский рекорд, – заявил руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. – При этом количество клиентов банка, которые обслуживаются в Приват24 и терминалах самообслуживания, впервые превысило количество посетителей «живых» отделений банка на 13%».



По данным банка, с начала года количество платежей в веб-версии Приват24 выросло на 73%. Приват24 – самый популярный интернет-банк в Украине, общее количество клиентов системы составляет 9,3 млн, из них 6 млн клиентов установили мобильное платежное приложение Privat24. Ежедневно в онлайн-банке ПриватБанка проводится более 600 тыс. платежей и регистрируется 35 тыс. новых пользователей.





