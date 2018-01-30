Клиенты ПриватБанка получили рассрочку на Zakupka

30 января 2018, 9:45

Клиенты ПриватБанка смогут покупать всё что угодно на сайте Zakupka.com в рассрочку, оплачивая картой только часть покупки.

Одна из ведущих онлайн-площадок и ПриватБанк запустили технологию онлайн-кредитования, которая позволит торговцам Zakupka.com продавать товары в кредит, а покупателям – оформлять рассрочку прямо на сайте продавца.



«Мы запускаем удобный сервис онлайн-кредитования, для которого не нужны кредитные эксперты и дополнительные звонки. Он позволяет украинцам даже ночью покупать товары в кредит, – сказал Евгений Васильцов, руководитель Направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка. – Благодаря нашим сервисам торговцы онлайн-площадки смогут увеличить объемы продаж, продавая свои товары в кредит».



Чтобы подключить сервис онлайн-кредитования, продавцу надо перейти в личный кабинет компании на портале Zakupka.com и воспользоваться вкладкой «ПриватБанк» в меню «Управление сайтом – Продажа в кредит». Оформляя покупку на Zakupka.com в рассрочку, покупателю достаточно выбрать товар на сайте продавца и указать реквизиты своей пластиковой карты. После этого остается подтвердить операцию с помощью пароля, который приходит на мобильный телефон клиента, получить подтверждение банка о возможности выдачи кредита.