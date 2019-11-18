Украинцы покупают в рассрочку товары в 5 000 онлайн-магазинов на 300 млн грн

18 ноября 2019, 13:15

Украинцы могут оплачивать частями товары в 5 000 интернет-магазинов. Об этом сообщили в ПриватБанке, операторе единственного в Украине сервиса онлайн-кредитования «Оплата частями».

В течение последних 3 месяцев количество онлайн-площадок, которые подключились к этой программе, выросло почти на 1 000. Кстати, ежемесячно украинцы покупают в рассрочку в Интернете товаров на более 300 миллионов гривен. Лидерами по продажам стали онлайн-площадки Rozetka, «Алло», «Фокстрот» и другие.



«Для продавцов в Интернете этот сервис дает ряд преимуществ: увеличение клиентопотока, повышенный средний чек, возможность продавать в кредит несколько товаров сразу. Для покупателей – возможность делать выгодные приобретения в рассрочку в пару кликов», – рассказал руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.



Подключиться к сервису просто: нужно только зарегистрироваться в специальном кабинете, подключить API и добавить на сайт информацию об «Оплате частями». Торговцы, у которых нет сайта, могут выставлять клиентам кредитный инвойс. Кстати, онлайн-магазины, которые подключат сервис «Оплата частями» до конца года, смогут воспользоваться сниженной тарифной сеткой.