Ежемесячно украинцы покупают в рассрочку товаров на 700 миллионов

9 ноября 2018, 10:15

Ежемесячно украинцы покупают товаров в рассрочку на сумму более 700 млн грн.

Об этом сообщили в ПриватБанке со ссылкой на статистику оформления сервисов «Мгновенная рассрочка» и «Оплата частями». По данным банка, в октябре клиенты ПриватБанка купили товаров в рассрочку на сумму 736 млн грн. При этом каждая четвертая рассрочка была оформлена в интернет-магазине на общую сумму порядка 200 млн грн.



По данным банкиров, сегодня почти 18% оформленных рассрочек приходится на покупку смартфонов и планшетов, около 16% – на приобретение другой электроники и компьютерной техники. Чуть меньшей популярностью пользуется различная бытовая техника – 14%.



По прогнозам банка, в ноябре со стартом традиционных кампаний распродаж, начиная Днем холостяка и заканчивая Киберпонедельником, объем покупок в рассрочку вырастет вдвое по сравнению с ежемесячным показателем – до 1,5 млрд грн.



Технология онлайн-кредитования ПриватБанка дает возможность мгновенно оформлять беспроцентную рассрочку прямо на сайте продавца. Сегодня онлайн-рассрочка доступна клиентам большинства популярных интернет-магазинов: Rozetka, Comfy, «ФОКСТРОТ», MOYO, «Эльдорадо», «AЛЛО», «Цитрус» и других.



Кроме интернет-магазинов, к «Оплате частями» подключены 32 082 офлайн-магазина, среди которых все крупнейшие украинские сети по продаже техники, мобильных телефонов, одежды, обуви и других товаров.



