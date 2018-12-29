2018-й стал в Украине годом онлайн-покупок в рассрочку

29 декабря 2018, 11:58

В 2018 году количество онлайн-покупок, оформляемых украинцами в рассрочку, ежемесячно росло в среднем на 13%.

По данным крупнейшего украинского маркетплейса Prom.ua, хотя сервис онлайн-кредитования был запущен в декабре 2017 года, за год суммарный объем продаж товаров на Prom.ua в рассрочку достиг 20,1 млн грн.



«Активизировать покупки в кредит помог фильтр, который в сентябре этого года мы подключили в каталоге «Прома», чтобы быстро находить товары, которые можно купить в кредит. После этого покупатели в 1,5 раза чаще стали выбирать онлайн-кредитование», – комментирует Никита Артемчук, руководитель департамента разработки Prom.ua.



По данным Prom.ua, в основном в рассрочку покупают бытовую и мелкую технику, мебель, стройматериалы и котлы, а также автотовары и промышленное оборудование (автоклавы, вытяжки, прессы). В то же время представители маркетплейса отмечают, что в декабре украинцы активно покупали в рассрочку женские сумки, косметику и парфюмерию, игрушки, часы, а также смартфоны, ювелирные украшения, одежду и обувь.



«С помощью онлайн-кредитования предприниматели наращивают объем продаж на 60–70%, а также увеличивают средний чек заказа, ведь продавать в кредит можно сразу несколько товаров, – говорит Евгений Васильцов, руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка. – Продавец может самостоятельно подключить рассрочку на все товары или только выбранные, а ПриватБанк после оформления покупки в течение нескольких часов зачисляет всю сумму за товар продавцу на счет».



Напомним, в декабре 2017 года ПриватБанк вместе с крупнейшим украинским маркетплейсом запустил онлайн-кредитование для интернет-покупок. Сегодня интернет-предприниматели Prom.ua продают с ПриватБанком товары в кредит с помощью двух сервисов – «Мгновенная рассрочка» и «Оплата частями». Покупатели могут оформить рассрочку во время онлайн-покупки без посещения отделений банка.







