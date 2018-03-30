ПриватБанк запустил онлайн-сервис мгновенного кредитования физлиц

30 марта 2018, 9:45

ПриватБанк запустил новый онлайн-сервис мгновенного кредитования физических лиц credit.privatbank.ua.

С его помощью оформить кредит на любые нужды можно прямо на сайте, срок такого кредитования составит до 24 месяцев, а максимальная сумма кредита – 50 тыс. грн.



«Главная задача нашего нового сервиса – дать возможность каждому клиенту при необходимости получить кредит за считанные минуты, без посещения банковского отделения и оформления бумажных документов, – говорит руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов. – Сегодня в большинстве торговых точек наш банк обеспечивает возможность покупать всё что угодно в рассрочку, но если без наличных никак не обойтись, мгновенный онлайн-кредит поможет получить деньги в любом месте и в любое время суток».



Для оформления онлайн-кредита понадобится мобильный телефон и карта ПриватБанка. Процедура получения денег включает в себя выбор суммы и срока кредита, затем нужно указать банковскую карту для зачисления средств и подтвердить согласие с условиями предоставления услуги и графиком погашения. Деньги будут перечислены на карту в течение 20 минут. В банке отмечают, что погасить такой кредит можно досрочно без дополнительных комиссий.