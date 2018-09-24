ПриватБанк запустил приложение и Viber-бота для кеш-кредитов

24 сентября 2018, 9:45

ПриватБанк запустил мобильное приложение «Оплата частями» для мгновенного получения кредитов наличными.

Теперь получить до 50 000 грн на карту ПриватБанка в рамках лимита, установленного банком, можно прямо в мобильном приложении или с помощью чат-ботов в мессенджерах Viber и Telegram.

«Пока другие банки обучают своих сотрудников выдавать кредиты в отделениях, в ПриватБанке это уже делают роботы, – сообщил руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов. – Сервис наличного кредитования стал популярным среди наших клиентов благодаря доступности в любой момент, а с такими технологическими решениями, как мобильные приложения и чат-боты, получить наличные стало еще быстрее и проще».Скачать мобильное приложение «Оплата частями» для смартфона можно в Google Play и App Store. Ботов для оформления мгновенного кредита наличными можно подключить через паблик-аккаунты в Viber («Мгновенная рассрочка») и Telegram. Кстати, расширенный функционал Telegram-бота позволяет узнавать сумму расходов по картам клиентов за выбранный период и подключать регулярные уведомления о тратах.Кредит оформляется на 10 месяцев с ежемесячным списанием равных платежей с карты «Универсальная». Первый платеж клиент осуществляет через 30 дней после оформления сделки и может досрочно погасить кредит на прозрачных условиях. Комиссия за пользование кредитом составляет лишь 2,9% в месяц.Для оформления кредита наличными не нужно никаких документов, достаточно карты ПриватБанка. Максимальная сумма для каждого клиента рассчитывается в соответствии с его действующим лимитом, установленным банком. Узнать его можно в Приват24, на сайте или в мобильном приложении «Оплата частями».