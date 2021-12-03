В США предложили на законодательном уровне запретить шопинг-ботов

3 декабря 2021, 9:45

Группа американских конгрессменов от демократической партии предложила экстренно принять закон против спекулянтов, использующих специальных ботов, которые мгновенно скупают на онлайн-площадках целые партии консолей, видеокарт и других популярных товаров, чтобы искусственно создать дефицит и перепродать их с наценкой.

Поданный политиками билль получил название «Stopping Grinch Bots Act» («Закон о запрете ботов Гринча»), пишет издание PCMag.

Документ получил название в честь вымышленного злодея Гринча, придуманного американским писателем Теодором Зойсом Гайзелем (Theodor Seuss Geisel) для своей книги «Как Гринч украл Рождество». Американские политики сравнивают спекулянтов с тем самым Гринчем.



«Перекупщики используют специальных ботов для обхода защитных механизмов и манипулируют системами онлайн-продаж товаров. Это в конечном итоге создаёт условия, при которых становится совершенно невозможно в онлайн-магазинах или в обычных магазинах приобрести те или иные товары по розничной цене. Кроме того, их действия создают дополнительную нагрузку на всю цепочку поставок, что приводит к дефициту тех или иных товаров.



В то время, когда семьи должны иметь возможность проводить время со своими близкими, цифровые боты заставляют американцев рыскать по онлайн-магазинам в надежде найти доступный подарок или в противном случае отдавать за него непомерную цену», — говорит один из авторов «Закона о запрете ботов Гринча», американский конгрессмен от демократической партии Пол Тонко (Paul Tonko).



По его словам, эти боты не просто давят на потребителей, они создают проблемы малому бизнесу, местным ритейлерам и предпринимателям. По сути речь идёт не просто о борьбе с цифровыми ботами, как таковыми, а с перекупщиками, которые наживаются на потребителях в условиях тотального дефицита различной электроники.



Предложенный законопроект предлагается в качестве расширения к принятому в 2016 году закону, запрещающему использовать ботов для автоматической скупки билетов на различные мероприятия, например, концерты и спортивные события, а также делающему незаконным перепродажу таких билетов.



Аналогичная дискуссия в рамках законопроекта «О игровом оборудовании (автоматическая покупка и перепродажа)» ранее поднималась и в парламенте Великобритании. Целью законопроекта является противодействие скальпинга игрового оборудования, среди прочего. Пока неясно, будет ли он принят в качестве закона. Однако петиция, поднявшая этот вопрос на сайте парламента страны, получила более 15 000 подписей.

(С) 3dnews.