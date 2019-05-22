ПриватБанк запустил денежного бота в Приват24

22 мая 2019, 9:15

Теперь снять большую сумму наличных для клиентов ПриватБанка стало еще удобнее. В интернет-банке и мобильном приложении Приват24 появился бот для заказа наличных.

Чтобы воспользоваться ботом, в приложении Privat24 нужно выбрать меню «Помощь Онлайн» или «Персональный банкир» (для Gold-клиентов) и в выпадающем поле выбрать «Заказ наличных». Далее бот предложит указать дату, необходимую сумму, адрес получения. Заказать наличные можно в пределах доступного остатка на счете. Минимальная сумма заказа – 10 000 гривен, 50 долларов и 50 евро.



Средства можно будет забрать в выбранную дату в удобном для клиента отделении, которое будет указано в заказе. Для этого нужно просто обратиться в кассу и получить свои наличные.



Напомним, что недавно ПриватБанк запустил первого бота-рекрутера в Telegram. Он позволяет быстро найти вакансии в финансовом учреждении и автоматически подать заявку на прием на работу.













