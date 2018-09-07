ПриватБанк запустит онлайн-сервис для продажи ОВГЗ физлицам

7 сентября 2018, 12:15

К концу года ПриватБанк планирует запустить в Украине новый онлайн-сервис продажи частным лицам облигаций внутреннего госзайма.

Как сообщили в банке, сегодня ПриватБанк активно сотрудничает с Министерства финансов Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины по запуску онлайн-сервиса по продаже ОВГЗ физическим лицам в Приват24.



Сейчас для запуска нового сервиса ПриватБанк совместно с ГКЦБФР разрабатывает ряд изменений в нормативные акты, которые упростят покупку ОВГЗ для физлиц, в частности, изменения в Положение № 735 в части упрощения процедуры открытия счета в ценных бумагах и Положения № 1708 в части распределения обязанностей между подразделениями банка при проведении операций с ценными бумагами. Кроме того, совместно с НБУ ПриватБанк разрабатывает онлайн-интеграцию с депозитарием ценных бумаг для простоты и удобства оформления сделок в дистанционных каналах.



С начала года в рамках эксперимента по продаже облигаций госзайма через вип-отделения ПриватБанк продал своим клиентам – частным лицам – ОВГЗ на сумму около 0,5 млрд грн, обеспечив более 15% общего прироста портфеля – согласно данным НБУ с начала 2018 года портфель ОВГЗ физлиц вырос на 3,1 млрд грн.



Также в ближайшее время ПриватБанк запустит новую услугу для физических и юридических лиц, которая позволит получать в банке кредиты под залог портфеля госбумаг.