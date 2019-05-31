ПриватБанк и Payoneer запустили в Украине круглосуточный онлайн-сервис платежей

31 мая 2019, 10:45

ПриватБанк и Payoneer запустили в Украине круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей.

Как сообщили в банке, фрилансеры и ІТ-специалисты смогут получать средства на счета ПриватБанка в режиме 24/7, а не только в рабочее время, как у других банков. Круглосуточный режим выплат работает для всех физических лиц.



Также с начала июня ПриватБанк продлевает льготные тарифы для фрилансеров на зачисление платежей от Payoneer. Перечисление средств в гривне на счет предпринимателя и перевод на личную карту для выплат производится без комиссии банка, также без комиссий банк обеспечивает обмен валют. Получить наличные в гривне с карт Payoneer в банкоматах ПриватБанка можно без комиссий.



На сегодня ПриватБанк обслуживает свыше 50 000 пользователей сервиса Payoneer и предоставляет фрилансерам современные технологии для расчетов с иностранными заказчиками, в том числе управление валютными зачислениями из-за границы. Зачисление средств осуществляется банком без дополнительных комиссий, для фрилансеров-предпринимателей также действует упрощенный режим валютного контроля.









