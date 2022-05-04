ПриватБанк і Payoneer запустили інтеграцію в додатку Приват24

4 мая 2022, 12:15

Віднині клієнтам ПриватБанку та Payoneer доступна інтеграція, що дозволяє швидше виводити кошти з Payoneer прямо в додатку Приват24, в мобільній і вебверсії.

Водночас за рік кількість спільних клієнтів банку та платформи зросла на 13%, а середня сума виведених коштів на рахунок ПриватБанку складає $410.

Найбільший банк України, ПриватБанк, і міжнародна платіжна платформа Payoneer розширили партнерство та створили інтеграцію, яка дає змогу ще простіше керувати коштами, отриманими на акаунт Payoneer, — прямо у додатку Приват24, мобільній і вебверсії.

Відтепер користувачі зможуть:

- прив’язувати до додатка наявний обліковий запис Payoneer або реєструватись в Payoneer;

- мати постійний доступ до платіжних даних Payoneer;

- миттєво виводити з Payoneer кошти в USD, EUR та UAH для фізичних осіб на рахунок у ПриватБанку.

«Рада відзначити, що можливості, що надає партнерство Payoneer та ПриватБанку, мають попит серед наших спільних клієнтів — фрилансерів, онлайн-продавців, IT-спеціалістів і цифрових підприємців. Так, за рік — з січня 2021 по січень 2022 — їх стало на 13% більше, а середня сума виведених коштів на рахунки ПриватБанку у лютому 2022 склала $410. Нині ж ми розпочинаємо нову главу нашої плідної співпраці та запускаємо інтеграцію, яка дозволить ще швидше отримувати кошти з Payoneer на рахунок банку — прямо у додатку Приват24, у його мобільній і вебверсії. Це дасть нашим спільним клієнтам ще більшу свободу дій, ще більше можливостей для розвитку свого бізнесу», — зазначила Любов Даниліна, в.о. генерального директора Payoneer в Україні.

«Інновації — серце ПриватБанку, тому я радий анонсувати нашу інтеграцію з Payoneer. Це наступний крок багаторічної співпраці, що відкриє масу нових можливостей насамперед для наших клієнтів з рахунками ФОП IT (наразі понад 120 000 клієнтів ПриватБанку обслуговується та має відкритий рахунок ФОП ІТ). Зокрема серед переваг — для клієнтів Payoneer в ПриватБанку діють пільгові тарифи на отримання платежів. Комісія 0% при зарахуванні платежів з акаунту Payoneer на картку «Універсальна» в гривнях, доларах США та євро. Також для власників рахунків ФОП IT відсутня комісія банків-кореспондентів», — додає Герхард Бьош, голова правління ПриватБанку.

