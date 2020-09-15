Платежная платформа Payoneer начала выпуск собственных карт

15 сентября 2020, 14:15

В начале сентября 2020 года платежная платформа Payoneer начала самостоятельно выпускать карты Payoneer Prepaid Mastercard cards.

Переход прошел абсолютно незаметно для пользователей платежной платформы и не затронул работу систем.

Для того, чтобы обеспечить дополнительную безопасность для своих клиентов, Payoneer, как и обещал, стал эмитентом собственных карт Prepaid Mastercard. Клиенты Payoneer могут продолжать использовать свои существующие карты, зная, что их средства теперь надежно хранятся в Payoneer Europe.



В августе платформа работала над расширением инфраструктуры и переводом всех средств пользователей на защищенные счета Payoneer Europe Limited. Данные счета предназначены для безопасного хранения средств клиентов, обеспечивают более высокий уровень сохранности данных и контроля над ними. За такой короткий срок платежная платформа Payoneer, мобилизовав ресурсы, смогла внедрить комплексное и важное изменение, которое позитивно отразится на клиентском опыте.

Теперь предоплаченные карты выпускает лицензированный эмитент Payoneer Europe Limited, авторизованный Центральным Банком Ирландии как учреждение, занимающееся электронными деньгами. Безопасность средств гарантирует ирландское представительство банка Barclays в г. Дублин.

«Это важный шаг по обеспечению безопасности и сохранности средств наших клиентов, которые используют платежные карты. Теперь все их средства будут храниться на защищенных счетах, управляемых Payoneer Europe Limited, – отмечает Джеймс Аллум, Вице-президент европейского региона, – Это специальные, защищенные банковские счета используются только для хранения денег клиентов и полностью отделены от собственных счетов Payoneer».

Переход был плавным и не требовал никаких действий со стороны клиентов Payoneer. Все средства пользователей, история операций в платежной платформе перенесена в Payoneer Europe Limited, функционал платформы был доступен даже во время перехода от одного эмитента к другому.