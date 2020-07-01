Средства на картах Payoneer снова доступны

1 июля 2020, 12:15

Международная платежная платформа Payoneer спешит сообщить: блокировка карт Payoneer Prepaid Mastercard, выпущенных компанией Wirecard UK, была снята.

Управление финансового надзора в Великобритании (FCA) завершило аудит и разблокировало карты Payoneer. Компания Mastercard уже устранила все технические проблемы, и предоплаченные карты Mastercard Payoneer снова активны.

«Мы также находимся в процессе предоставления вам возможности снова вывести свои средства на ваш местный банковский счет и использовать свой баланс для осуществления платежей. Эти услуги будут возобновлены в понедельник, 6 июля. До этого времени комиссия за снятие наличных в банкомате не взимается. В этот момент ваши новые входящие платежи будут по-прежнему поступать на баланс аккаунта Payoneer, а не на вашу карту. Эти средства могут быть сразу выведены на ваш банковский счет», – объяснила COO Payoneer Керен Леви в своем видео-обращении.