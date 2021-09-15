Платежная система Payoneer - принципы использования

15 сентября 2021, 16:24

Электронная платежная система Payoneer предназначена копить денежные средства на личных кошельках, пополняя и выводя деньги с помощью различных способов.

Раньше этим сервисом пользовались исключительно фрилансеры, но сейчас он стал достаточно популярен в сфере ставок и онлайн-казино. Рассматриваемая ЭПС стала привлекательной для самых разных пользователей за счет различных факторов, таких как приемлемая комиссия, удобный функционал, простая регистрация и так далее.

Регистрация и использование Payoneer

Регистрация новой учетной записи полностью бесплатна и доступна всем желающим, нужно только предварительно подготовить паспорт и реквизиты банковского счета.

Чтобы создать новый аккаунт придется пройти такую последовательность действий:

- Переходим на официальный сайт электронной платежной системы и начинает процесс регистрации.

- В открывшейся форме заполняем все информационные поля, указывая имя, актуальный адрес почты, дату рождения и так далее. Помимо того, что требуется вводить только правдивые данные, они должны быть написаны латиницей. Только после заполнения всех полей становится доступен переход на следующий шаг.

- Здесь придется написать страну и город проживая, а также полный адрес с почтовым индексом и номер личного мобильного телефона. Номер – это очень важно, ведь именно через него будут подтверждаться транзакции.

- Задаем пароль для учетной записи. Согласно требованиям системы безопасности, он должен состоять, как минимум, из 7 символов, содержать в себе латинские буквы в различном регистре, цифры и знаки препинания. Для восстановления пароля используется контрольный вопрос с определенным ответом.

- Далее мы указываем детали счета, а именно страну открытия, его тип и валюту. После этого остается только привязать электронный кошелек к банковскому счету и регистрацию можно считать завершенной.

Пополнение и вывод

Почти все банкоматы сегодня позволяют снимать денежные средства с долларовых карт, проводя конверсию по актуальному курсу и забирая определенный процент в качестве комиссионного сбора. Также вывести денежные средства можно на банковскую карту или кошелек сторонней электронной платежной системы. Сервис работает практически со всеми крупными банками, действующими в Российской Федерации и странах СНГ. Конечно, каждая такая операция требует какого-то времени, но срок редко превышается двое суток.

Что касается пополнения, то пользователь всегда может сделать это через интернет-банкинг, просто перечислив деньги на кошелек с другого счета. В этом случае тоже нужно быть готовым к некой комиссии, взымаемой с суммы проводимого перевода. Также учитывайте наличие лимитов на снятие денег, они довольно большие, но иногда в них можно упереться.

Данная платежная система не работает с букмекерами ЦУПИСа. В бк Украины данной платежной системой пользуются редко. Однако БК VBet вы можете пополнить с помощью Биткоин, ПейПал, банковские карты. Для удобства пользования сайтом букмекера, вам нужно скачать VBet на свой телефон и установить приложение.

Особенности платежной системе позволяют владельцам электронных кошельков снимать наличные денежные средства буквально в любом банкомате, конвертирующем доллары США в местную валюту.

- Разработчики сервиса сделали процесс регистрации новой учетной записи максимально быстрым и простым, что очень удобно.

- Сервис предлагает не только открыть электронный кошелек, но и заказать полноценную пластиковую карту, которой можно расплачиваться в любых терминалах.

- В сравнении с конкурентами переводы проходят быстро, иногда в течении нескольких секунд.

- Денежные средства могут переводиться на различные счета, предназначенные для местной или зарубежной валюты.

- Сервис обеспечивает полную защиту личных данных и хранимых на счетах денег.

- Функционал официального сайта позволяет без лишних трудностей совершать переводы, тратя на это очень мало времени.

- Наличие относительно высоких комиссионных сборов, взымаемых практически за каждую проводимую транзакцию.

- В отзывах встречаются достаточно серьезные замечания по поводу работы технической поддержки – операторы долго реагируют на запросы или не могут помочь.

- Приходится предоставлять много персональной информации.

- Иногда случаются довольно ощутимые задержки в транзакциях.

Отзывы

На сегодняшний день данной платежной системой пользуется более 4 миллионов человек, но далеко не все они оставляют отзывы. Несмотря на это можно заметить, что общие мнение пользователей весьма положительное, ведь сервис уже много лет работает без серьезных сбоев и постоянно развивается, налаживая сотрудничество все с новыми и новыми банковскими структурами. В целом можно сказать, что положительных отзывов гораздо больше, чем негативных, а немалый процент плохих мнений связаны с единичными случаями некорректной работы и личным неудачным опытом.

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