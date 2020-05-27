Payoneer сделал первый вывод средств с Indiegogо

27 мая 2020, 15:15

Международная платежная онлайн-платформа Payoneer объявила о начале работы с площадками финансирования творческих проектов.

И стартовала с одного из самых популярных площадок краудфандинга – Indiegogo. Первый вывод средств с данного сайта при помощи Payoneer был совершен украинцами.

Первопроходцем стал украинский проект WONDERTOOL, суть которого – создание и запуск в продажу стиральной машины, работающей на озоне. При выводе денег с Indiegogo комиссия со стороны Payoneer составляет 0%. До этого вывод средств с площадок общественного финансирования при помощи платежной платформы был невозможен.«Мы готовы развивать данное направление и дальше, масштабируя карту сайтов общественного финансирования стартапов, и верифицировать крупнейшие и самые популярные из них, – сообщил региональный менеджер CEE региона Payoneer Михаил Дейнега. – Стартапы, которые заходят на Indiegogo и получают средства на аккаунт Payoneer, могут в дальнейшем эти деньги сразу направлять на реализацию проекта: запускать прототипы в производство, рассчитываться с подрядчиками за услуги».Ранее вывод средств с подобных краудфандинговых сайтов был возможен только через банковские счета. Онлайн-платформа позволяет делать это на виртуальные счета банков других стран.Кроме того, текущие проекты на сайте Indiegogo в любой момент могут быстро заменить существующие реквизиты и выводить полученные средства от людей со всего мира через Payoneer.