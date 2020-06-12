Рекламу на Amazon теперь можно оплачивать через Payoneer

12 июня 2020, 10:15

Международная платежная онлайн-платформа Payoneer углубляет сотрудничество с крупнейшей в мире компанией в секторе e-commerce – Amazon.

Теперь оплачивать счета за рекламу на Amazon Advertising и счета-фактуры на Amazon Transparency пользователи могут со своего аккаунта на Payoneer.

Пандемия COVID-19 вызвала всплеск интернет-покупок по всему миру. Чтобы повысить свои шансы среди конкурентов, онлайн-продавцы все больше используют возможности рекламных программ.

За прошедшие годы Amazon выросла и стала одной из самых масштабных рекламных платформ мира, которая находится в постоянном развитии. Новая возможность оплаты счетов через Payoneer упрощает работу с Amazon, позволяя пользователям экономить время и параллельно оплачивать счета своих поставщиков.

Ранее привязывать к аккаунту Amazon разрешалось только кредитную карту. Для оплаты внутренних сервисов э-торговой площадки – Amazon списывал средства, накопленные на аккаунте с продаж, либо – с кредитной карты. И, если собственных средств на карте не хватало, компания автоматически списывала кредитные.

Использовать дебитную карту для оплаты внутри платформы стало возможным только сейчас. Для этого достаточно войти в свою учетную запись Payoneer, на странице «Внести платеж» щелкнуть на окошке Amazon и следовать дальнейшим инструкциям.

Payoneer уже давно тесно работает с Amazon, постоянно улучшая и добавляя новые решения для более комфортной работы онлайн-продавцов. Сервис «Менеджер магазина» Payoneer для Amazon упрощает и повышает эффективность управления несколькими платежами в магазине Amazon и расширяет ваш глобальный охват.