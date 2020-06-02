Как коронавирус повлиял на рынок e-commerce в мире

2 июня 2020, 12:45

Международная платежная онлайн-платформа Payoneer подготовила свой традиционный отчет The Global Seller Index о глобальном состоянии рынка e-commerce под влиянием COVID-19 на основе данных, полученных от более чем 200 тысяч онлайн-продавцов из 8 стран.

Ответы по ситуации с рынком e-commerce давали респонденты из Китая, США, Великобритании, Вьетнама, Кореи, Японии, Испании и Индии. Рассмотрим те рынки, которые в большей степени могут быть интересны украинскому бизнесу.

Китай

В 2020 году Китай восстановил статус страны-лидера в сфере международной онлайн-торговли. В I квартале 2020 года доход трансграничных продавцов вырос на 25% в годовом исчислении. Многим удалось избежать больших потерь в продажах из-за пандемии, поскольку они успели закупить товар перед празднованием Китайского Нового года.

Основные проблемы коснулись отрасли логистики. Чтобы преодолеть трудности в цепи поставок, многие компании начали пользоваться услугами коммерческих чартерных рейсов, невзирая на дороговизну. Начиная со II квартала появляются признаки того, что китайский рынок e-commerce начинает восстанавливаться.

США и Великобритания

Онлайн-продавцы из США и Великобритании отметили общее увеличение объема продаж в годовом исчислении на 53% в I квартале 2020 года. Сообщается о значительном увеличении продаж после начала распространения пандемии COVID-19, особенно для товаров, которые считаются необходимыми или которыми клиенты могли бы пользоваться дома на карантине.

Корея

Корейская е-commerce индустрия в I квартале 2020 года увеличила объем продаж на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, из-за влияния пандемии, корейские продавцы были вынуждены бороться со строгим пограничным контролем во всей Юго-Восточной Азии. Это привело к снижению продаж в регионе на 50%.

Начиная со ІІ квартала, корейские онлайн-продавцы стремятся расширить свой бизнес путем освоения различных торговых площадок, надеясь, что ситуация скоро улучшится.

Европа

По результатам исследования, число онлайн-продавцов, по сравнению с прошлым годом, в Испании увеличилось на 30%, во Франции – на 13%, в Италии – на 85%.

В течение непростого I квартала продавцам во Франции удалось увеличить объем международных продаж на 12% в годовом исчислении. Это произошло, вероятно, благодаря более развитой экосистеме электронной коммерции. С другой стороны, пандемия сильно повлияла на продавцов Италии и Испании – их объемы продаж упали в 2 раза.

Прогнозируя будущее после COVID-19, можно увидеть признаки не только восстановления европейской индустрии e-commerce, но и её процветания.

Индия

В последние годы международная онлайн-торговля в Индии уверенно развивалась, о чем свидетельствует увеличение объема продаж на 8% в I квартале 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Однако, из-за влияния коронавируса прогноз на II квартал и далее – менее оптимистичен. Так, изоляция 1,3 миллиарда человек и серьезные сбои в цепочках поставок привели к приостановлению услуг Amazon и Flipkart в Индии.

Глобальные выводы

Многие из сферы e-commerce думают, что пандемия в конечном итоге принесет пользу их бизнесу. Эксперты уверены: если онлайн-продавцы смогут найти «правильные продукты», в которых люди нуждаются во время карантина и будут нуждаться в будущем, после COVID-19, – продажи в сфере e-commerce станут выше, чем до коронавируса.

Во время приближения II квартала появляются признаки того, что отрасль восстанавливается по всем анализируемым странам, разве что – кроме Индии, где нарушения в цепи поставок оказались сложно-преодолимыми для местного бизнеса.

Кроме того, эксперты прогнозируют ускорение диджитализации и с уверенностью говорят о том, что в будущем успех будет иметь только тот онлайн-продавец – бизнес которого будет максимально оцифрован и оптимизирован. И использование высокотехнологичных платёжных онлайн-решений – важная часть успешного ведения бизнеса в e-commerce.