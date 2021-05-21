Big Data и новые направления бизнеса помогут Amazon сохранить высокие темпы

21 мая 2021, 11:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности Amazon, глобального лидера сектора e-commerce.

Эксперты прогнозируют, что успешная диверсификация бизнеса и эффективное использование больших данных помогут компании сохранить впечатляющую динамику финансовых показателей в ближайшие годы. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $3851, потенциал роста составляет 18,9%.



Amazon.com, Inc. — американский онлайн-ритейлер, крупнейшая в мире компания по капитализации в секторе электронной коммерции. Помимо онлайн-продаж, развивает ряд других направлений бизнеса, таких как производство и продажа электронных устройств, онлайн-сервис для независимых авторов и издателей, доставка товаров и потоковое мультимедиа.



Как отмечается в исследовании, компания демонстрирует исключительно сильные финансовые результаты: «По итогам I квартала 2021 года прибыль на акцию выросла в три раза, с $5 до $15,79, а выручка увеличилась на 43,82% до $108,52 млрд». Аналитики «ФИНАМа» подчеркивают, что за последние три года выручка компании росла в среднем почти на 30% в год, а показатель EBITDA — на 43% в год. При этом эксперты прогнозируют сохранение позитивного тренда: «Мы оптимистично оцениваем ближайшее будущее компании и рассчитываем на увеличение чистой прибыли на 30–33% ежегодно в течение следующих трех лет».



Среди основных факторов роста аналитики выделяют постепенный переход компании от традиционной модели онлайн-магазина к более диверсифицированному бизнесу и фокус на высокодоходные цифровые сервисы, которые становятся лидерами в своих сегментах рынка. «За 5 лет доля выручки Amazon Web Services (AWS) выросла с 9% до 12%. В то же время, роль традиционного онлайн-магазина упала с 61% до 51%. Такие сервисы, как Audible, Goodreads, Kindle, Twitch, Amazon Prime занимают ведущие места в своих индустриях», — замечается в исследовании.



Еще одно перспективное направление — работа с Big Data, которая позволяет эффективно анализировать поведение потребителей, считают аналитики инвесткомпании: «Имея доступ к такому объему информации, Amazon может создавать абсолютно новые сервисы, построенные на искусственном интеллекте и больших данных, которые будут способны придавать новый импульс бизнесу компании».

