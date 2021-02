19 февраля 2021, 9:45

Акции банка Capital One "подогреет" buyback в размере $7,5 млрд

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности американского финансового холдинга Capital One Financial Corporation. Эксперты считают, что ведущие позиции в потребительском кредитовании помогут банку получить максимум от оживления покупательской активности в США, дополнительным драйвером капитализации выступит новая программа обратного выкупа объемом в $7,5 млрд. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $138,9, потенциал роста составляет 16,8%.



Capital One Financial Corporation — американский диверсифицированный финансовый холдинг, входящий в топ-10 крупнейших банков США по величине активов и ведущий бизнес также в Канаде и Великобритании. Компания оказывает широкий спектр финансовых услуг, занимает пятое место по объему эмиссии банковских карт в США и второе — по объемам автокредитования.



По мнению аналитиков ГК «ФИНАМ», накопленный ранее запас прочности помог Capital One показать хорошие финансовые результаты в кризисном 2020 году: «Благодаря сильному бренду, обширной клиентской базе, а также высокой степени цифровизации бизнеса компании удалось сохранить выручку примерно на уровне 2019 года, улучшив при этом показатели операционной эффективности».



Согласно представленным результатам деятельности за IV квартал 2020 года, чистая прибыль Capital One в октябре-декабре подскочила более чем в 2 раза до $2,44 млн, или $5,29 на акцию. Квартальная выручка Capital One уменьшилась на 1,2% (г/г) до $7,34 млрд, но превысила консенсус-прогноз на уровне $6,90 млрд. Операционные расходы снизились на 3,7% до $4,01 млрд, чему способствовали в том числе меры по оптимизации издержек, и коэффициент операционной эффективности улучшился на 1,39 п. п. до 54,64%.



Финансовое положение холдинга выглядит вполне устойчивым, отмечается в исследовании: «Объем активов Capital One на конец IV квартала составил $421,6 млрд, практически не изменившись относительно предыдущего квартала. Коэффициент достаточности капитала CET1 на уровне 13,7% существенно превышает регуляторный минимум 10%, а коэффициент покрытия ликвидности (LCR) составляет существенные 145%».



Capital One может стать одним из главных бенефициаров восстановления потребительской и деловой активности в США благодаря сильным позициям банка в сегменте кредитных карт и потребительском банкинге, считают аналитики «ФИНАМа»: «При этом, благодаря улучшению ситуации в экономике следует ожидать дальнейшего высвобождения резервов на возможные потери по кредитам, что окажет дополнительную поддержку показателям прибыли».



Компания направляет значительные средства на выплаты акционерам. В 2019 году на эти цели потрачено $2,23 млрд (buyback — $1,48 млрд, дивиденды — $753 млн). «В 2020 году выплаты резко сократились, поскольку в середине года Федрезерв ввел запрет на обратный выкуп акций банками, а также ограничил дивидендные выплаты в связи с необходимостью сбережения капитала. Однако в конце декабря регулятор существенно смягчил ограничения на выплаты акционерам для банков США», — говорится в исследовании. На этом фоне руководство Capital One повысило размер дивидендов за IV квартал до докризисного уровня, а также анонсировало новую программу выкупа акций в объеме $7,5 млрд, $500 млн из которых планируется потратить уже в текущем квартале.