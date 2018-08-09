Квартальная отчетность Eaton Corporation поддерживает оптимизм инвесторов

9 августа 2018, 13:15

Аналитики ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций компании Eaton Corporation – поставщика систем управления электрическими, гидравлическими и механическими устройствами.

Финансовые показатели второго квартала превзошли ожидания аналитиков, операционная маржа составила 17%, став историческим рекордом эмитента. На основании этого эксперты подтвердили рекомендацию «Покупать» по акциям компании с потенциалом роста 21,4% в течение года.



За последние шесть лет Eaton Corporation увеличила свободный денежный поток в два раза – до $2,14 млрд, а в текущем году он ожидается на уровне $2,4 – 2,5 млрд. Кроме этого, менеджмент компании в последние десять лет стабильно повышает дивиденды со среднегодовым темпом 11%.



Продолжает действовать программа обратного выкупа акций до 2020 года на сумму $3 млрд. Операционная маржа во втором квартале составила 17%, что стало историческим квартальным рекордом для компании. Капитальные затраты в 2018 году планируются на уровне $575 млн, издержки будут сокращены на $90 млн, обратный выкуп акций будет произведен на сумму $800 млн.



Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 7% по сравнению с $5,132 млрд за второй квартал 2017 года и составила $5,487 млрд. Доходы компании выросли во всех сегментах деятельности. Чистая прибыль увеличилась на 18,2% и составила $610 млн или $1,39 на акцию по сравнению с $516 млн или $1,15 на бумагу годом ранее. Операционный денежный поток во втором квартале составил $449 млн за счет увеличения оборотного капитала. Помимо этого, по итогам года компания выкупила акции на сумму $300 млн.



Eaton Corporation на протяжении многих лет демонстрирует стабильные финансовые результаты благодаря успешным действиям руководства. В 2017 году компания отчиталась об увеличении годовой выручки с $19,75 млрд до $20,4 млрд. по итогам текущего года ожидается годовая выручка на уровне $21,5 млрд. По словам менеджмента, по итогам 2018 года прибыль на одну акцию составит $5,2 – 5,4.



«Eaton по-прежнему сильно недооценена по всем ключевым метрикам по отношению к основным конкурентам в секторе. Отметим, что по показателю соотношения цены и прибыли (P/E) у компании есть потенциал роста в 28%. Неплохо выглядят показатели EV/EBITDA и P/S, которые находятся на уровне 11,32 и 1,74, тогда как среднерыночные значения составляют 13,36 и 2,75. На основании этого мы сохраняем целевую цену акций на уровне $101, с фундаментальной точки зрения потенциал роста бумаг на ближайшие 12 месяцев составляет 21,4%», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Вадим Сысоев.







