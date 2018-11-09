MasterCard – квартальные результаты подтвердили доходность

9 ноября 2018, 9:45

Аналитики ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций компании MasterCard – оператора одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей более 22 тысяч финансовых организаций.

На фоне значительного роста выручки, а также проведения успешных сделок слияния и поглощения по акциям компании подтверждена рекомендация «Покупать» со среднесрочным потенциалом роста 22,5%.



В третьем квартале текущего года выручка компании выросла на 14,7% до рекордных $3,90 млрд. Увеличение было достигнуто за счет роста количества транзакций с использованием карт платежной системы на 16% - до 18,8 млрд. Кроме этого, сделки слияния и поглощения добавили 2,5% к темпам роста доходов.



По состоянию на конец сентября в обращении находилось порядка 2,47 млрд карт под брендами MasterCard и Maestro, что на 4,2% больше прошлогодних показателей. Скорректированная операционная прибыль повысилась на 17,9% - до $2,43 млрд, операционная рентабельность увеличилась на 1,4%, до 62,3%. Прибыль на одну акцию выросла на 32,8%, до $1,78, оказавшись заметно выше прогнозов участников рынка.



По словам аналитиков ГК «ФИНАМ», учитывая постоянно растущую популярность безналичных платежей, перспективы MasterCard остаются оптимистичными. Объем мировых операций по кредитным и дебетовым картам еще в 2016 году впервые в истории превысил общую сумму наличных покупок, и тенденция опережающего роста безналичных платежей только растет.



Перспектива роста операций по картам наиболее заметна в развивающихся странах, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то время, как в развитых странах темпы роста несколько слабее. Широкий охват MasterCard позволит компании и далее оставаться ключевым бенефициаром тренда роста доли банковских карт.



Положительно оцениваются и успешные сделки слияния и поглощения, а также стратегические альянсы MasterCard. Эти аспекты позволяют компании выходить на новые сегменты и укрепить свои позиции в рамках уже имеющихся.



Компания продолжает программу обратного выкупа акций, в октябре было выкуплено еще 1,8 млн акций за $385 млн, при этом в распоряжении MasterCard остается $0,8 млрд для продолжения программы buyback. Квартальный дивиденд в размере $0,25 на акцию соответствует дивидендной доходности на уровне 0,5%.



«Мы считаем, что успешные сделки слияния и поглощения, стратегические альянсы и партнерства, инвестиции в технологические улучшения, а также диверсифицированный портфель продуктов и перспективы выхода на новые географические рынки позволят MasterCard и дальше наращивать финансовые показатели и щедро вознаграждать своих акционеров. На основании этого мы увеличиваем целевую цену до $230», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.



