NVIDIA – развитие видеоигр, как драйвер роста

28 августа 2018, 12:45

Аналитики ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций компании NVIDIA – крупнейшего в мире разработчика графических ускорителей и процессоров (GPU).

За счет спроса на чипы компания демонстрирует высокие темпы роста выручки и прибыли, а также улучшает показатели рентабельности. В свете этого по акциям компании подтверждается рекомендация «Покупать» со среднегодовым потенциалом роста 14,4%.



В последние кварталы NVIDIA фиксирует резкий рост спроса на свою продукцию, что позволяет демонстрировать существенное улучшение финансовых показателей, значительно превосходящих прогнозы рынка. Выручка от продаж игровых графических процессоров увеличилась на 52,2%, до $1,81 млрд благодаря высокому спросу на продукцию под маркой GeForce. При этом продажи в сегменте решений для дата-центров составили $760 млн, увеличившись на 82,7% в годовом выражении.



Выручка сегмента решений для автомобильной отрасли выросла на 13,4% до $161 млн. Продажи мобильных процессоров семейства Tegra поднялись на 40%, до $467 млн. Прибыль на акцию увеличилась на 92,1% до $1.94 и на $0,10 превзошла среднюю оценку аналитиков.



По оценкам аналитиков ГК «ФИНАМ», основным источником выручки останется сегмент игровых графических процессоров. Этому способствует возрастающая с каждым годом требовательность компьютерных игр к мощности компьютеров.



Кроме этого, поддерживающим фактором может стать дальнейшее распространение дисплеев со сверхвысоким разрешением 4К. Также ожидается усиление позиций NVIDIA в таких сферах, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления, центры обработки данных. Компания отметила очень высокий спрос на новые GPU с архитектурой Volta со стороны провайдеров интернет- и облачных услуг, а также производителей серверов, включая Alibaba, Baidu, Tencent, Amazon, Facebook, Alphabet и Microsoft.



«По итогам второго квартала 2019 финансового года выручка компании увеличилась на 40% до $3,12 млрд на фоне улучшения показателей по всем сегментам. Хорошие перспективы развития компании по всем направлениям деятельности и отличные финансовые результаты дают все основания считать акции NVIDIA отличной среднесрочной инвестиционной идеей. Мы подтверждаем нашу рекомендацию на уровне “Покупать” и увеличиваем целевую цену до $280», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

