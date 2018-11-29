NVIDIA не снижает динамки развития

29 ноября 2018, 9:15

Аналитики ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций компании NVIDIA – крупнейшего в мире разработчика графических ускорителей и процессоров (GPU).

Устойчивый спрос на чипы компании обеспечивает высокие темпы роста выручки и прибыли, а также улучшает показатели рентабельности. В свете этого по акциям компании подтверждается рекомендация «Покупать» со среднегодовым потенциалом роста 52,0%.



В последние кварталы NVIDIA фиксирует резкий рост спроса на свою продукцию, что позволяет демонстрировать существенное улучшение финансовых показателей.



По итогам третьего квартала выручка компании увеличилась на 20,7% до $3,18 млрд за счет улучшения показателей во всех сегментах, но оказалась ниже консенсус-прогноза на уровне $3,24 млрд. Выручка от продаж игровых графических процессоров увеличилась на 13%, до $1,76 млрд благодаря высокому спросу на продукцию под маркой GeForce. При этом продажи в сегменте решений для дата-центров составили рекордные $792 млн, увеличившись на 58,1% в годовом выражении. Выручка сегмента решений для автомобильной отрасли выросла на 19,4% до $172 млн. Продажи мобильных процессоров семейства Tegra поднялись на 40%, до $467 млн.



Прибыль на акцию увеличилась на 92,1% до $1.94 и на $0,10 превзошла среднюю оценку аналитиков. В четвертом квартале 2019 фингода менеджмент NVIDIA ожидает выручки в размере $2,70 млрд, что существенно ниже текущего среднерыночного прогноза на уровне $3,40 млрд, валовой рентабельности в районе 62,5% и скорректированной налоговой ставки в размере 9%.



По оценкам аналитиков ГК «ФИНАМ», основным источником выручки останется сегмент игровых графических процессоров. Этому способствует возрастающая с каждым годом требовательность компьютерных игр к мощности компьютеров. Кроме этого, поддерживающим фактором может стать дальнейшее распространение дисплеев со сверхвысоким разрешением 4К.



Также ожидается усиление позиций NVIDIA в таких сферах, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления, центры обработки данных. Компания отметила очень высокий спрос на новые GPU с архитектурой Volta со стороны провайдеров интернет- и облачных услуг, а также производителей серверов, включая Alibaba, Baidu, Tencent, Amazon, Facebook, Alphabet и Microsoft.



«По итогам третьего квартала 2019 финансового года выручка компании увеличилась на 20,7%, до $3,18 млрд на фоне улучшения показателей по всем сегментам. Хорошие перспективы развития компании по всем направлениям деятельности и отличные финансовые результаты дают все основания считать акции NVIDIA отличной среднесрочной инвестиционной идеей. Мы подтверждаем нашу рекомендацию на уровне “Покупать” с целевой ценой $220», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

















