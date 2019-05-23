NVIDIA - без графических чипов не обойтись

23 мая 2019, 9:15

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций NVIDIA — крупнейшего в мире разработчика графических ускорителей и процессоров.

Несмотря на довольно слабые результаты последних кварталов, аналитики сохраняют позитивный взгляд на дальнейшие перспективы NVIDIA. Целевая цена на бумаги компании установлена на уровне $190, что соответствует потенциалу роста 18.6%.



Ослабление мирового экономического роста и ряд временных факторов стали причиной разочаровывающих результатов NVIDIA в минувшем финансовом квартале и не самого оптимистичного прогноза на текущий финансовый квартал, отмечается в исследовании аналитиков ГК "ФИНАМ". Однако компания ожидает восстановления динамики бизнеса во втором финансовом полугодии.



Преимуществами NVIDIA являются сильный баланс и способность генерировать неплохие денежные потоки, благодаря чему компания направляет значительные средства на выплаты акционерам. Компания завершила I финанасовый квартал, имея на счетах $7.80 млрд. денежных средств и краткосрочных инвестиций против $7.42 млрд. в конце предыдущего финансового квартала. Долгосрочный долг не изменился и составил всего $1.99 млрд. В отчетном периоде компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме $720 млн. и направила $128 млн. на капвложения и $97 млн. на выплату дивидендов. При этом руководство NVIDIA подтвердило планы вернуть своим акционерам $2.3 млрд. в текущем финансовом году за счет выкупа собственных акций и дивидендов.



Постоянное повышение реалистичности компьютерных игр и, как следствие, требований к производительности графических систем, будут способствовать сохранению высокого спроса на игровые процессоры NVIDIA в будущем. Данную тенденцию должно поддержать и дальнейшее распространение дисплеев со сверхвысоким разрешением 4К.



Аналитики ГК "ФИНАМ" прогнозируют дальнейшее усиление позиций NVIDIA в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных, где использование графических чипов становится все более популярным. Кроме того, большие перспективы связаны с расширением применения чипов NVIDIA в автомобильной отрасли.



"Среднесрочные драйверы роста NVIDIA, на наш взгляд, сохраняют свою силу. Мы считаем покупку акций NVIDIA на текущих уровнях интересной среднесрочной инвестиционной идеей. Целевая цена составляет $190, что соответствует потенциалу роста 18.6%", — говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Игорь Додонов.