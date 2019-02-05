Apple сохраняет инвестиционный интерес на фоне экономического замедления

5 февраля 2019, 13:15

Аналитики ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций компании Apple – одного из ведущих мировых производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также программного обеспечения.

Не смотря на снижение продаж, в первую очередь смартфонов, по акциям компании подтверждается рекомендация «Покупать» с годовым потенциалом роста 29,3%.



IT-гигант отчитался о снижении квартальной выручки ан 4,5% до $84,3 млрд, хотя та все равно оказалась выше консенсус-прогноза. Одним из ключевых факторов снижения показателя стало снижение доходов от реализации iPhone на 14,9% до $52 млрд. поступления от таких сервисов, как App Store, Apple Music, Apple Care, Apple Pay и iCloud наоборот выросли на 19,1% до рекордных $10,9 млрд. Выручка от продажи компьютеров и ноутбуков увеличилась на 8,7% до $7,4 млрд, а от планшетов iPad – на 16,9% до $6,7 млрд.



Валовая рентабельность понизилась на 0,4 п.п. до 38%, но сохранилась в рамках ожиданий менеджмента. Операционные расходы поднялись на 13,7% до $8,8 млрд из-за роста трат на исследования и разработки, а также административные и коммерческие расходы. Показатель EBITDA снизился на 7,9% до $26,7 млрд, а рентабельность по EBITDA уменьшилась на 1,2 п.п. до 31,7%. Прибыль на акцию поднялась на 7,5% до $4,18 и оказалась на $0,1 выше средней оценки аналитиков.



Apple завершил отчетный период, имея на счетах $86,4 млрд и краткосрочных рыночных ценных бумаг при общем долге $102,8 млрд. Кроме того, на балансе компании находятся долгосрочные ценные бумаги на сумму $158.6 млрд. В первом финквартале Apple сгенерировал операционный денежный поток в объеме $26,7 млрд, направил $3,4 млрд на капитальные вложения и вернул своим акционерам $12,4 млрд за счет выплаты дивидендов ($3,6 млрд) и выкупа собственных акций ($8,8 млрд).



Руководство Apple также объявило о планах сократить чистую денежную позицию (денежные средства и рыночные ценные бумаги за вычетом долга) на балансе компании до нуля. На данный момент эта позиция составляет свыше $140 млрд, так что можно ожидать дальнейшего увеличения выплат акционерам Apple или усиления активности на рынке M&A.



«По прогнозным коэффициентам EV/EBITDA на 2018 и 2019 гг. акции Apple торгуются примерно на уровне аналогов, по P/E – с заметным дисконтом. Учитывая размер Apple, ее положение в отрасли, неплохие долгосрочные перспективы роста и высокую рентабельность собственного капитала, мы считаем, что компания довольно привлекательно оценена по финансовым мультипликаторам. На основании этого мы считаем покупку акции Apple на текущих уровнях интересной среднесрочной инвестиционной идеей. Целевая цена составляет $200», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.