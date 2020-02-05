Премия к рынку не помешает акциям Apple продолжить рост

5 февраля 2020, 10:45

Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование привлекательности акций Apple — одного из ведущих мировых производителей компьютерной техники, смартфонов и программного обеспечения.

По прогнозу аналитиков, драйверами роста капитализации компании выступает оживление мирового рынка смартфонов, развитие сегмента сервисов, а также выход в другие перспективные сектора. Акциям Apple присвоена рекомендация «Покупать» с целевой ценой $350 и более чем 11,5%-м потенциалом роста.



Apple – один из ведущих мировых производителей компьютеров (как десктопов, так и ноутбуков), смартфонов и планшетов, а также различных мультимедийных гаджетов. Также компания выпускает периферию и аксессуары к собственной электронике, например, точки доступа, мыши, клавиатуры, наушники, мониторы и др. При этом Apple также является производителем программного обеспечения для своих устройств, выпуская как операционные системы, так и программы для этих ОС. Рыночная капитализации компании составляет почти $1,4 трлн.



Сильный бренд, высокие потребительские качества продукции и огромная лояльная аудитория позволяют Apple демонстрировать стабильно высокие финпоказатели, отмечается в исследовании: «Квартальная выручка увеличилась на 8,9% г/г до рекордных $91,82 млрд и оказалась выше консенсус-прогноза на уровне $88,5 млрд. Валовая рентабельность повысилась на 0,4 п.п. до 38,4% и была вблизи верхней границы прогноза менеджмента. Показатель EBITDA повысился на 6,1% до $28,39 млрд, и рентабельность по EBITDA уменьшилась на 0,8 п.п. до 30,9%. Прибыль на акцию подскочила на 19,4% до рекордных $4,99».



Аналитики ГК «ФИНАМ» сохраняют позитивный взгляд на дальнейшие перспективы бизнеса Apple: «Мировой рынок смартфонов, основной для компании, судя по всему, начинает оживать. По оценкам исследовательской фирмы Gartner, глобальные продажи этих устройств в нынешнем году увеличатся на 3% до 1,57 млрд единиц после снижения на 2% в 2019 г. И Apple, отмечающая высокий спрос на модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro и планирующая осенью представить устройства с поддержкой 5G, станет одним из главных бенефициаров указанной тенденции. Очень высокой популярностью пользуются и другие гаджеты Apple, в частности, «умные» часы iWatch и беспроводные наушники AirPods».



Драйвером роста финпоказателей в среднесрочной перспективе будет постепенно становиться сегмент сервисов Apple. «Количество используемых устройств Apple по всему миру выросло до рекордных 1,5 млрд, при этом число подписчиков платных сервисов компании только за минувший квартал подскочило на 30 млн до 480 млн, и, как ожидается, достигнет 600 млн к концу текущего года. Руководство Apple еще в 2016 г. заявляло о намерении нарастить выручку в этом сегменте до $50 млрд в 2020 г., и текущие тренды указывают на то, что оно уверенно движется к данной цели», — говорится в исследовании. Аналитики отмечают, что в прошлом году компания запустила новостной сервис Apple News+, а также запустила сервис виртуального банкинга Apple Card, которые помогут компании монетизировать аудиторию.

Благоприятное влияние на капитализацию Apple также окажет расширение присутствия компании в перспективных секторах (технологии, искусственный интеллект и пр.), а также планы сократить чистую денежную позицию на балансе со $103 млрд до нуля.



По мнению аналитиков, акции Apple выглядят дороже аналогов, однако учитывая размер компании и ее положение в отрасли, неплохие долгосрочные перспективы роста и высокую рентабельность собственного капитала, такая премия вполне оправданна.