"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Blizzard"

10 ноября 2017, 13:45

Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование потенциальной динамики акций американской компании «Activision Blizzard» - одного из ведущих мировых производителей видеоигр.

Мы рекомендуем акции «Activision Blizzard» к покупке, среднесрочная цена – 72 доллара США.



Эксперты отмечают, Activision Blizzard (ATVI) – один из ведущих мировых производителей видеоигр. Игротека компании включает несколько сотен наименований, среди которых наибольшую популярность имеют игры серий Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Diablo и Skylanders, а также Destiny. В начале прошлого года Activision Blizzard завершила поглощение ирландского разработчика мобильных игр King Digital Entertainment, и в результате сделки в ее портфолио добавилось еще более 200 игр, в том числе самые известные и при этом входящие в пятерку самых прибыльных мобильных игр в США − головоломки Candy Crush Saga и Candy Crush Soda Saga. В настоящее время игровая аудитория Activision Blizzard составляет около 400 млн. пользователей; капитализация компании − порядка $46 млрд.



В III квартале 2017 г. скорректированная выручка Activision Blizzard увеличилась на 16.7% г/г до $1.90 млрд. и превысила консенсус-прогноз на уровне $1.74 млрд. Поддержку продажам продолжила оказывать растущая популярность игры Overwatch, число пользователей которой по всему миру превысило 35 млн. Другие ведущие франшизы компании, такие как World of Warcraft и Call of Duty, также демонстрировали хорошие результаты. Ежемесячная активная аудитория (MAU) компании в отчетном периоде составила почти 384 млн. пользователей. При этом геймеры в среднем тратили 50 минут в день на игры Activision Blizzard − это рекорд для компании и соответствует показателям ведущих онлайн-игр в мире. Скорректированный показатель EBITDA поднялся на 8.4% до $658 млн., и рентабельность по EBITDA составила 34.6%. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 15.4% до 60 центов и существенно превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит на уровне 49 центов. По итогам первых 9 месяцев текущего года компания заработала $1.34 на акцию (рост на 12.6%) при выручке $4.52 млрд. (рост на 8.9%).



Плюсом Activision Blizzard является сильный баланс (соотношение Чистый долг/EBITDA составляет всего 0.3х), а также способность генерировать значительные денежные потоки. В начале этого года компания объявила двухлетнюю программу выкупа акций в размере $1 млрд. Кроме того, Activision Blizzard, в отличие от своих американских конкурентов, начиная с 2010 г. регулярно платит дивиденды, хотя дивидендная доходность по акциям пока составляет относительно невысокие 0.5%.



«По прогнозным коэффициентам EV/EBITDA на 2017 и 2018 гг. Activision Blizzard в целом выглядит несколько дороже аналогов, в частности, своих основных американских конкурентов Electronic Arts и Take-two Interactive, по P/E, наоборот, несколько дешевле. Учитывая ведущее положение Activision Blizzard в отрасли, высокую прибыльность и неплохие ожидаемые темпы роста, мы считаем, что компания весьма привлекательно оценена по финансовым мультипликаторам» - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.