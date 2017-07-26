Аналитики "ФИНАМ" рекомендуют инвестировать в кибербезопасность

26 июля 2017, 15:22

Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование потенциальной динамики акций Palo Alto Networks – базирующейся в Калифорнии ИТ-компании, предоставляющей решения для кибербезопасности предприятий, организаций и правительственных ведомств.

Согласно выводам экспертов, целевая цена акций составит $160 при текущей рыночной цене $139,5. Акциям присвоена рекомендация «покупать» (потенциал роста в перспективе текущего года - 14,7%).



Компания Palo Alto Networks – разработчик уникальной платформы безопасности, состоящей из трех элементов: фаервола, продвинутой защиты конечных точек и облака выявления киберугроз. Последняя составляющая предоставляет антивирусное программное обеспечение SaaS.



В III фискальном квартале 2017 года выручка Palo Alto Networks возросла на 24,9% г/г, составив $431,8 млн. Выручка от продажи продуктов Palo Alto за прошлый квартал увеличилась на 1,3%, от платной подписки на услуги и поддержки – на 45,7%. В частности, выручка от SaaS возросла на 55% г/г.



Рыночная капитализация компании Palo Alto составляет $12,7 млрд, за последние 3 месяца акции компании подорожали на 27,8%, в сравнении с ростом индекса высокотехнологичных отраслей США Nasdaq Composite — на 8%.



По оценкам экспертов, в ближайшие 5 лет мировые расходы на борьбу с киберпреступностью превысят $1 трлн, и у Palo Alto Networks есть все шансы получить свою долю этих потенциальных потоков выручки, ведь продукты компании имеют хорошую репутацию на рынке и пользуются спросом. Согласно данным «магического квадранта» исследовательской фирмы Gartner, на рынке фаерволов корпоративного класса за 2017 год Palo Alto Networks в шестой раз подряд оказалась в разделе лидеров. В отчете говорилось о том, что в сегменте корпоративных межсетевых экранов Palo Alto располагает высоким уровнем удовлетворенности клиентов своими решениями для бизнеса.



«События этого года показали, насколько оправданными являются вложения бизнеса и государственных учреждений в безопасность своих ИТ-систем. Достаточно вспомнить такие события, как волны атак сетевого червя WannaCry и вируса Petya, поразившие компьютеры по всему миру. Расходы компаний на решение проблем кибербезопасности в ближайшие годы, как ожидается, будут динамично расти, и выручка Palo Alto будет демонстрировать рост в ногу с этой тенденцией», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Зарина Саидова.



