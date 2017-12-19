Потенциал роста акций Adobe Systems – 14,3%

19 декабря 2017, 10:45

Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование потенциальной динамики акций компании «Adobe Systems» - ведущего мирового разработчика программных продуктов для графического дизайна, редактирования фото, веб-разработки.

Акциям компании присваивается рекомендация «покупать» с целевой ценой в 200 долларов США.



О компании представлено широким спектром решений, популярных у миллионов специалистов в разных отраслях. Более 90% профессиональных дизайнеров пользуются в своей повседневной работе Adobe Photoshop, настольным редактором растровых изображений. В свою очередь векторный редактор Adobe Illustrator, а также программа верстки Adobe InDesign дополняют инструментарии дизайнеров и специалистов допечатной подготовки. Кроме того, программы Adobe Premiere и Adobe After Effects широко используются для редактирования видео, а Adobe Acrobat является основным инструментом для работы с документами в формате pdf. Капитализация компании составляет $86 млрд. Выручка компании в IV квартале 2017 фингода, завершившемся 1 декабря, увеличилась на 24.8% г/г до рекордных $2.01 млрд., превысив собственный прогноз руководства, а также консенсус-прогноз на уровне $1.95 млрд. При этом поступления от подписки подскочили на 34.4% и составили почти 85% от общей выручки, тогда как продажи продуктов в традиционной ритейл-упаковке упали на 13.1% и, а их доля в выручке опустилась до примерно 10%. Доходы в сегменте Creative Cloud выросли на 30.5% до $1.16 млрд., в сегменте Marketing Cloud – на 18.3% до $550 млн. На США и Канаду пришлось 57% общей выручки, на регион EMEA и Азию – 27% и 16% выручки, соответственно. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 32.1% до $887 млн., и рентабельность по EBITDA улучшилась на 2.5 п.п. до 44.2%. Скорректированная прибыль на акцию подскочила на 40% до $1.26, опередив среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит на 10 центов. Мы позитивно оцениваем дальнейшие перспективы Adobe Systems. Мировой рынок прикладного ПО продолжает стремительно меняться в пользу все большего использования облачных технологий, и на этом фоне проведенная компанией глубокая реструктуризация бизнеса оказалась как нельзя кстати. При этом, на наш взгляд, драйвером роста станет сегмент Marketing Cloud. Рекламные и маркетинговые бюджеты в мире все сильнее смещаются от традиционных каналов распространения в цифровую сферу, и Adobe благодаря значительным усилиям по расширению своего присутствия в этой сфере, на наш взгляд, имеет хорошие шансы стать одним из главных бенефициаров данного тренда. Мы считаем покупку акций Adobe Systems на текущих уровнях интересной среднесрочной инвестиционной идеей. Целевая цена составляет $200 – говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.







