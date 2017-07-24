"ФИНАМ" рекомендует делать ставку на китайский хай-тек

24 июля 2017, 9:45

Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование потенциальной динамики акций индексного фонда Guggenheim China Technology ETF.

Согласно выводам экспертов, целевая цена акций составит $57 при текущей рыночной цене $50,29. Акциям присвоена рекомендация «покупать» (потенциал роста в перспективе текущего года - 13,3%).



Guggenheim China Technology ETF (CQQQ) - индексный фонд с привязкой к высокотехнологичным отраслям Китая, который включает высокотехнологичные компании, получающие выручку из Китая, Гонконга и Макао. В географической разбивке фонда львиную долю занимают Гонконг и Китай (60,6% и 27,9% соответственно), а также представлены США. Почти половина фонда приходится на программное обеспечение и интернет-сервисы.



Укреплению Guggenheim China Technology ETF способствует тот факт, что ключевые компании, акции которых входят в Guggenheim China Technology ETF, такие как Tencent и Alibaba, демонстрируют динамику под влиянием сохраняющегося повышенного аппетита к риску на мировых площадках – как известно, хай-тек традиционно опережает многие другие сектора по доходности в периоды роста рынков акций.



Эксперты рекомендуют данный инструмент инвесторам, не располагающим временем, возможностями и профессиональными навыками для поиска отдельных акций и формирования портфеля, но интересующимся актуальными вложениями в китайский высокотехнологичный сектор.



«Ранее мы рассматривали акции Guggenheim China Technology ETF в среднесрочной перспективе с ценой $50. Наши ожидания оправдались, в связи с чем мы пересматриваем прогнозы по данному инструменту. Китайская интернет-индустрия, гиганты которой входят в Guggenheim China Technology ETF, обладает потенциалом долгосрочного роста вне зависимости от внешних факторов, таких как политика Трампа или политические неурядицы в Старом Свете.



Кроме того, у нас нет причин опасаться за состояние китайской экономики в целом – на днях вышли данные о том, что ВВП Поднебесной во втором квартале увеличился на 6,9% г/г с опережением прогнозов», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Зарина Саидова.